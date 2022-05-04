【消費情報】冠恒集團全新網店開幕 電子產品限時優惠低至7折全店免運

本地大型電子產品代理冠恒集團，宣布推出全新網店，並由即日起至5月17日，同步推出為期兩星期的各大品牌精選優惠，包括SanDisk SSD固態硬碟、Samsung電視、Hyundai咖啡機等等，部分如Tagus、audio-technica及Motorola全部產品的折扣優惠更低至7折。元。

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是次優惠活動包含3大優惠，第一是全店免運費，顧客登記會員後購物折實價滿500元，使用優惠碼【NEW50】即可折後再減50元。

第二是「SanDisk雙重著數SSD限時搶購活動」：SanDisk全線產品購物滿1,500元，輸入優惠碼【SD300】即可減300元。SanDisk Ultra II SSD可於5月5日及6日進行搶購，240GB版本只需要159元，限量8隻，而480GB版本則以 259元限量發售2隻。

第三是「各大品牌精選優惠」，包括Samsung電視、Samsung洗衣機、Hyundai咖啡機、HYUNDAI即熱式水機、MIYAMOTO浴室暖風機、MIYAMOTO 2000W智能電磁爐、Hiraki 多功能蒸汽拖把、Hyundai WiFi視頻門鈴智能鎖組合、Targus拖板、Targus滑鼠、Audio-Technica入耳式耳塞咪高峰、Motorola 非接觸式額式測溫計、Dr. X超輕速乾風筒及Artistic & Co. Dr. Arrivo Zeus II提拉緊緻美容儀等等。

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責任編輯：嚴浩文