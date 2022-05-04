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世衛：歐洲成人肥胖比例冠全球 外賣app或成元兇之一

環球社會熱點 14:05 2022/05/04

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世衛關注歐洲民眾肥胖問題，周二（3日）發表報告，指歐洲有59%成年民眾及近3分1兒童有超重或肥胖問題。報告認為民眾在新冠疫情期間減少外出、倚賴外賣食飲，是導致肥胖的其中一個原因。

Netflix削減預算 腰斬梅根動畫劇集 【下一頁】

世衛（WHO）周二發表2022年度區域肥胖報告，結果顯示歐洲地區有59%成年人及3分之1兒童有超重或肥胖問題，兩項數字均冠絕全球。報告續指，歐洲青少年肥胖比例進一步升至25%，當地男性肥胖人數較女性為多。

報告稱，超重或肥胖是歐洲民眾死亡的主要原因之一，亦導致癌症、慢性呼吸道疾病（如哮喘、中風及其他心血管疾病）、肝臟及影響心理健康等問題。估計每年歐洲有超過120萬人因超重或肥胖死亡，佔總死亡率逾13%。

歐盟料加強制裁俄羅斯 針對俄國石油業 【下一頁】

世衛在報告特別提及，歐洲民眾在新冠疫情期間無法外出，長期久坐及缺乏運動，倚賴外賣應用程序，是導致肥胖的原因之一。世衛呼籲國家制定政策，確保食肆在應用程序展示營養信息，建議將外賣公司歸類為食品企業，以同類方式追究責任。

世衛稱，歐洲超重或肥胖率已達流行病水平（epidemic proportions），而且仍然在上升，估計世衛歐洲區域的53個國家，全數無法在2025年前實現停止肥胖人口上升的目標。

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責任編輯：郭麗明

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