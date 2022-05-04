▲ 【停牌潮】中怡國際執董韓歡光跳船 上月披露銀行結餘離奇消失逾15.7億 轟管理層不協助採補救行動

內地化工企中怡國際 （02341） 發公告指，執行董事及傳票代理人韓歡光辭職，周二（3日）生效。韓歡光的辭職通知中炮轟，由銀行結餘總額不符事件起，已努力向董事會提供建議，但管理層未有回應，認為得不到公司及管理層的支持和理解，不能再履行執行董事的職責。中怡國際將繼續停牌。

中怡國際上月發現公司去年12月底止的銀行結餘總額只有16萬元人民幣，較集團賬簿記錄的15.8億元人民幣嚴重縮水，由於核數師要求更多資料，須延遲刊發經審核年度業績公告而須停牌。

韓歡光稱管理層未有回應補救行動 董事會稱不同意

韓歡光同步辭去提名委員會委員、薪酬委員會委員、授權代表、以及各附屬公司的董事和所有行政職務。韓歡光在辭職信稱，由銀行結餘總額不符事件起，已努力向董事會提供建議如何採取進一步行動以及根據上市規則企業管治守則作出建議，但管理層未有回應以補救行動以協助他履行董事職責。

韓歡光稱，他得不到公司及管理層的支持和理解，不能再履行執行董事的職責。中怡國際則稱，董事會和公司管理層不同意韓歡光的指稱，會保留一切權利。

主席楊毅融任為授權代表 盧家華任提名委員會委員

中怡國際稱，主席和執行董事楊毅融已獲委任為授權代表，周二起生效；秘書林國健仍然是授權代表和傳票代理人；盧家華獲委任為提名委員會委員。

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記者：李哲毅