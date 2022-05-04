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【滙豐控股5】滙豐多個機構投資者 傳未對分拆亞洲業務建議反應積極

股樓投資 16:20 2022/05/04

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業績曾被歐美業務影響的滙豐(00005)，傳出多個股東建議分拆亞洲業務以反映價值，當中包括大股東之一的中國平安(02318)。惟外電報道，部分機構投資者對有關建議反應冷淡，認為分拆除了無助改善業績，也令公司營運更複雜。滙豐全日收報50.75元，上升1.9%。

【長和系】長實旗下和黃地產證實競投 廣州白雲區地皮  詳情請看【下一頁

對分拆建議未抱正面看法的機構投資者認為分拆或令管理層分散注意力，未能把握目前全球息口上升所提供的利好環境，及導致集團一分為二後的其中一方業績轉弱。分拆業務亦有機會被評級機構下調信貸評級，增加集團資金成本，抵銷分拆收益。

大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股  詳情請看【下一頁

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滙豐財務總監邵偉信在首季業績會議上曾表示，集團並沒有為分拆亞洲業務的建議進行考慮。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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