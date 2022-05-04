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倫敦律師樓允許員工永久WFH 前提要接受一條件

環球社會熱點 13:18 2022/05/04

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自新冠肺炎疫情大流行後，民眾的工作模式大為改變，在家工作變成不少打工仔日常。英國媒體報稱，倫敦一間頂尖律師樓告知員工可以永久在家工作，但需要減薪20%。

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹 【下一頁】

《衛報》（Guardian）報稱，倫敦的羅夏信律師事務所（Stephenson Harwood）告知旗下員工及律師，公司嘗試擺脫以往單以辦公室工作模式，改為採用疫情下產生的新工作文化，應用靈活及遙距工作模式。

羅夏信發言人向泰晤士報表示，新工作政策將適用於倫敦及多數分公司，但不適用於合伙人。新政策下，選擇在家工作員工需接受減薪20%，以初級律師起始年薪約9萬英鎊（約88.2萬港元）計算，永久在家工作即減薪1.8萬英鎊（約17.6萬港元）。

俄羅斯主持威脅只須1枚導彈 英國在地圖上永遠消失 【下一頁】

但羅夏信預計，只有小部分員工選擇永久在家工作，認為對大多數員工而言，混合工作模式亦行之有效。現時，羅夏信的員工可選擇每周二天遙距工作。發言人表示，辦公室工作具備相當大價值，但公司亦願意讓員工工作更具靈活性。

據悉，公司在疫情期間招募新律師時發現，多名申請人並非居住在倫敦，因此產生推出永久在家工作政策的想法。

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責任編輯：吳漢培

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