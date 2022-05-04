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【母親節】新地15大商場料人流、生意按月倍增　餐廳租戶周末生意有望升6成

商業 13:09 2022/05/04

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新地15大商場加碼100萬元，推出多個美食及消費優惠。（資料圖片）

食肆將於5月5日放寬至8人一枱，加上母親節在即，商場預計有助帶旺人流及生意。新地15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場等宣佈加碼100萬元，推出多個美食及消費優惠，又預計旗下商場在母親節長假期期間，人流及營業額可錄按月倍數增長。

【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘

食肆、 珠寶、服飾齊受惠

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎預期，旗下商場母親節長假期人流及營業額可按月倍數增長。她表示：「放寬消息一出，食肆租戶均收到不少新訂座查詢，部份客人提早周六、周五、甚至5月5日當晚慶祝，以享受8人共聚天倫，為餐廳帶來商機。為加快翻枱次數，不少餐廳限每輪用餐1.5小時，租戶普遍估計這個長周末生意升幅可按月至少增60%，中菜租戶更有望增1倍。」

她續指，珠寶、輕奢服飾、美妝及精品蛋糕等租戶均受惠於節日消費。有精品蛋糕品牌透露，單是母親節已收近百張訂單，市況有望回復去年同期水平，營業額料按月升5%。

新地15大商場加碼推出多個優惠，包括「最高消費8人盛宴賞」，每周送出8人鮑魚、龍躉盛宴。另外亦有母親節10倍積分賞，5月7日至9日期間消費滿指定金額及登記積分，即享10倍積分，最高賺100,000積分。而「新地購物一站通」(www.happybuymall.com) 將於5月6日起推出「母親節心水潮物特集」， 以低至1折或$1發售精選母親節禮品。

消費滿100元換泊車券

至於餐飲優惠方面， 5月5日起至5月31日，只要在新地15大商場以電子貨幣在場內食肆堂食消費滿100元或以上，即可換新地「隨意泊」1小時免費泊車優惠券1張。The Point會員憑有效預留證，即日至5月20日(逢星期四至日及公眾假期)期間，晚上6點後於apm及大埔超級城指定美食商戶，以即日電子貨幣惠顧堂食滿指定金額，更可獲高達260元的電子優惠券；全日堂食消費逾2,000元以上，更可額外賺取2倍積分。

【母親節】5月5日起食肆每檯最多增至8人　YOHO MALL料本月生意升5成

【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場

責任編輯：葉泳珊

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