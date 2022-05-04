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【異動股】阜博集團：觀察股份有異常及違規交易　正諮詢追究肇事者可行方案　午後復牌升13%

股市 13:16 2022/05/04

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【異動股】阜博集團：觀察股份有異常及違規交易　正諮詢追究肇事者可行方案　午後復牌升13%

阜博集團 （03738） 上月28日下午2時39分起暫停買賣，當時阜博集團稱，公司觀察到股份的不尋常及不規則交易，料涉市場參與者市場失當行為。阜博集團今日中午發公告透露，正接受專業諮詢，追究任何市場失當行為肇事者的可行方案。阜博集團今日下午恢復買賣。

阜博集團午後復牌升13%，高見4.38元，成交1136萬元。

阜博集團在最新公告指，已觀察到公司股份於一段時期內出現異常及違則的交易，公司認定這可能是市場失當行為的結果，旨在導致公司股價顯著持續下跌。阜博集團稱，公司認定這樣的行為不符合企業或其股東的最佳利益，也不利於市場的公平、誠信、透明及有序。

阜博集團透露，正在採取各種措施，包括進行適當查詢、評估可用信息以及就其可選對策接受專業諮詢，包括法律諮詢 ，其中包括進行識別以及追究任何市場失當行為肇事者的可行方案。公司將協助相關監管機構進行任何可能進行的查詢或調查，而會適當的時候再次向市場報告更新情況。

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記者：李哲毅

異動股 港股 阜博集團（03738）

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