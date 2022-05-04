▲ 【中美貿易戰】美國正檢視是否延長加徵中國貨關稅 惟白宮內部意見分歧

美國正對逾3000億美元中國商品被加徵的關稅進行評估，並檢視是否延長其關稅。《彭博》報道，美國貿易代表辦公室通知約600個受惠關稅的團體，首批對華關稅於7月初到期，如果收到要求繼續加徵的申請，將對關稅行動進行評估。

該延期申請必須在7月6日首批關稅生效4周年之前提交。如果收到一個或多個申請，美國貿易代表辦公室將在7月6日後發布另外一項通知，宣布關稅延期並啟動評估。

不過，據《華爾街日報》引述消息人士報道，美國政府正在就是否削減從中國商品進口關稅以遏制通脹的問題上存在分歧，財長耶倫及商務部長雷蒙多贊成放寬特朗普政府時期對每年約3,600億美元中國進口產品徵收的部分關稅，不過貿易代表戴琪及其他官員則不願放棄美國關稅對中國的影響力，希望繼續藉助關稅來重塑中國經濟行為。至於美國總統拜登尚未就取消關稅問題作出決定，但近期白宮研究遏制通脹時重新審視這個問題。

戴琪本周初表示，美國在致力降低短期通脹的同時不應犧牲長期政策目標，無論部署何種政策工具來應對目前挑戰，都必須著眼於中期部署。她指，將考慮使用所有工具應對通脹上升，包括降低中國輸往美國的商品關稅，可是這並非首選，而在應對食品及能源價格激漲問題上，需要貨幣、財政及稅賦政策出力。

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編輯：姚卓然