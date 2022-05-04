【香港經濟】星展下調本港全年經濟預測至1.7%　料年底最優惠利率或加0.125厘

▲ 星展下調本港全年經濟預測至1.7% 料年底最優惠利率或加0.125厘

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，受疫情防控措施的影響，本港今年首季GDP按年下跌4%，因此決定下調本港2022年全年經濟增長至1.7%。而因4月份沒有晚市堂食，在去年高基數的情況下，星展預計今年第二季本港GDP仍會錄得輕微負增長。

香港首季預先估計GDP按年倒退4%遜預期【下一頁】

美國已經進入加息周期，謝家曦表示，美國加息步伐較想象中快，預計直至年底利率將上調至2.5%，若參考對上一次加息周期的情況，預計本港銀行最優惠利率（Prime Rate）屆時將會增加0.125厘。此外，港美息差在未來會進一步拉闊，預計港元難避免貶值，很快將會觸及7.85弱方兌換保證水平。

至於港股市場方面，星展預計暫時不會太過悲觀，料恒指至年底能夠「企穩」在24000點以上。

封控措施影響內地經濟復甦步伐 降準未可即時見成效

中國市場方面，隨著上月底的中央政治局會議召開，政策方向重點已轉移至「穩增長」。星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，中國經濟下行壓力大，政策層面上要進一步積極推進基建項目，支持經濟復甦，但目前內地部分城市的封控措施仍未解除，供應鏈和工廠運營壓力仍在，因此即使央行降準減息，亦未能即使收穫理想成效。

監管高峰已過 刺激經濟政策陸續有來

他指，目前中長期貸款的需求仍然非常低，主要受疫情影響，因此目前政策調整還需保留一點空間，留待疫情退卻後，再出台新政策刺激經濟。

周洪禮又稱，因要穩定經濟增長，今年針對市場的監管步伐不會像去年一樣頻繁快速，相信在監管方面的頂峰已經過去，不過相關行業的公司需要面臨新的監管環境，以保持正常營運。

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記者：梁安琪