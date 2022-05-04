北韓傳試射彈道導彈 或達高超音速水平（第二版）

北韓領袖金正恩決心加強發展核武，今年內亦多次試射新型武器。南韓與日本周三（4日）宣稱，北韓當日早上曾試射不明飛行器，暫時推斷為彈道導彈。今次亦是北韓今年內第14次試射。根據南韓推估數據，北韓今次試射的導彈或已達超高音速水平。

（第二版更新南韓推估北韓導彈數據）

金正恩決心加強發展北韓核武 用途不局於遏制戰爭 【下一頁】

韓聯社報稱，南韓聯合參謀本部周三宣稱，北韓當日向東部海域發射不明飛行器。南韓軍方初步估計，北韓今次試射的是彈道導彈。韓聯社引述分析指出，北韓多個大型活動結束，加上南韓新政府上台在即，今次試射具挑釁意味。

聯合參謀本部發表北韓試射數據，指北韓在首都平壤附近順安地區發射一枚彈道導彈，飛行距離約470公里，高度約為780公里，時速超過1.3萬公里。

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日本政府同日亦發布消息，指北韓可能試射彈道導彈。日本防衛副大臣鬼木誠表示，估計北韓導彈最高高度約800公里，已墜落在日本專屬經濟區海域之外。

北韓於4月16日時試射兩枚新型戰術導彈，其時領袖金正恩亦在場視察，並指試射取得成功。今次為相隔18日後，北韓再次試射疑似導彈，亦是平壤政府今年來14次試射。

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責任編輯：吳漢培