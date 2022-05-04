  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (三) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冠軍分析師】張憶東：港股調整進入尾聲　內地經濟壓力制約短期上行空間　建議圍繞三大投資主線

股市 12:34 2022/05/04

分享：

分享：

【冠軍分析師】張憶東：港股調整進入尾聲　內地經濟壓力制約短期上行空間　建議圍繞三大投資主線

近期港股區間上落，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，港股5月步入中國政策友好期，但次季業績風險或仍壓制行情上行空間，經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性仍較大。但張憶東認為，從2021年2月份至今的港股調整已經進入尾聲。

內地防疫措施嚴謹，張憶東稱，中國次季經濟壓力和挑戰仍較大，基本面將制約港股行情的上行空間。張憶東認為，疫情防控的預防性措施可能較此前加強，因此供應鏈的修復、復產復工或仍受影響，消費、出行等需求也較難出現報復性反彈。

張憶東建議淡化短期行情波動 耐心佈局

張憶東又稱，港股對政策信號通常「聽其言、觀其行」，政策利多信號到基本面改善的傳導期，行情往往充滿震盪、分化，前段時間的房地產，下階段的互聯網或也將如此。

投資建議方面，張憶東認為，淡化短期行情波動，聚焦於分辨優質資產的價值並耐心佈局。首先，磨底階段的短期行情節奏並不重要，不必把精力用於追漲殺跌上。其次，港股進入到價值投資長期佈局的舒適期，這個判斷相比猜測短期行情波動的勝率顯然更大，目前港股性價比凸顯，同時中國政策環境改善將逐步傳導到企業基本面，優質企業的投資價值將提升。

圍繞三大投資主線 中期看好建材、能源、電信等深度價值股 

張憶東稱，圍繞政策環境改善的主線，淘金港股互聯網、房地產等逆境轉機的機會，但提醒相關行業基本面前景和估值前景的分歧仍比較大，反彈行情在5月將分化。同時建議以長打短，認為互聯網、房地產的投資大邏輯已被顛覆，特別是互聯網從「高成長高估值」轉向類消費的績優價值股邏輯，而地產股轉向高分紅深度價值股。

張憶東建議，圍繞穩增長政策加大力度的主線，繼續堅守建築建材、能源、央企國企地產、金融、電信運營商、新能源運營商等領域的深度價值股，短期政策穩增長帶來交易彈性，中期價值重估帶來配置吸引力。

長遠布局消費服務及供應鏈改善 但稱不要對次季需求有過高期待

雖然內地未完全解決疫情問題，但張憶東亦建議，圍繞疫情防控壓力緩解的主線，逢低長線佈局社交出行相關的消費服務以及供應鏈改善的機會，1）淘金內地的物業商管、食品飲料、餐飲旅遊、家電、物流等優質公司，但不要對次季需求的恢復有過高期待。 2）香港本地股的佈局機會，5月下旬香港防疫政策基本上將充分「鬆綁」，建議關注香港本地金融、地產及香港本地公用事業、出口相關的核心資產。

國務院金融委3月16日召開專題會議發聲穩定股市，張憶東稱，4月底中國最高層會議頻頻釋放積極信號，提振投資者信心，進一步確認316「政策底」。特別是針對基建、地產、平台經濟、資本市場、對外開放等領域的積極信號，有利於加固市場底部區域，有利於經濟見底企穩。

美股短期處於震盪格局

張憶東料首先美國短期經濟韌性的信號依然較強，1季度的美股盈利總體還不錯。上月市場情緒得到一定程度釋放，短期處於箱體震盪格局。

中期方面，張憶東維持美股中期風險尚未充分釋放的判斷，5、6、7月聯儲有望快速緊縮，美國基本面中期走弱的擔憂只增不減，美股投資時鐘進入滯漲期。

相關文章：

【冠軍分析師】張憶東：中概股最極端風險結束　市場未來一兩個月處於修復期

【冠軍分析師】張憶東：避開受中美監管衝擊資產　75%美國中概股持倉或受明顯影響

記者：李哲毅

港股 經濟 美股 市場動向 宏觀分析 A股 大行報告 張憶東 疫情 建材
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升20點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升20點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款