▲ 【冠軍分析師】張憶東：港股調整進入尾聲 內地經濟壓力制約短期上行空間 建議圍繞三大投資主線

近期港股區間上落，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，港股5月步入中國政策友好期，但次季業績風險或仍壓制行情上行空間，經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性仍較大。但張憶東認為，從2021年2月份至今的港股調整已經進入尾聲。

內地防疫措施嚴謹，張憶東稱，中國次季經濟壓力和挑戰仍較大，基本面將制約港股行情的上行空間。張憶東認為，疫情防控的預防性措施可能較此前加強，因此供應鏈的修復、復產復工或仍受影響，消費、出行等需求也較難出現報復性反彈。

張憶東建議淡化短期行情波動 耐心佈局

張憶東又稱，港股對政策信號通常「聽其言、觀其行」，政策利多信號到基本面改善的傳導期，行情往往充滿震盪、分化，前段時間的房地產，下階段的互聯網或也將如此。

投資建議方面，張憶東認為，淡化短期行情波動，聚焦於分辨優質資產的價值並耐心佈局。首先，磨底階段的短期行情節奏並不重要，不必把精力用於追漲殺跌上。其次，港股進入到價值投資長期佈局的舒適期，這個判斷相比猜測短期行情波動的勝率顯然更大，目前港股性價比凸顯，同時中國政策環境改善將逐步傳導到企業基本面，優質企業的投資價值將提升。

圍繞三大投資主線 中期看好建材、能源、電信等深度價值股

張憶東稱，圍繞政策環境改善的主線，淘金港股互聯網、房地產等逆境轉機的機會，但提醒相關行業基本面前景和估值前景的分歧仍比較大，反彈行情在5月將分化。同時建議以長打短，認為互聯網、房地產的投資大邏輯已被顛覆，特別是互聯網從「高成長高估值」轉向類消費的績優價值股邏輯，而地產股轉向高分紅深度價值股。

張憶東建議，圍繞穩增長政策加大力度的主線，繼續堅守建築建材、能源、央企國企地產、金融、電信運營商、新能源運營商等領域的深度價值股，短期政策穩增長帶來交易彈性，中期價值重估帶來配置吸引力。

長遠布局消費服務及供應鏈改善 但稱不要對次季需求有過高期待

雖然內地未完全解決疫情問題，但張憶東亦建議，圍繞疫情防控壓力緩解的主線，逢低長線佈局社交出行相關的消費服務以及供應鏈改善的機會，1）淘金內地的物業商管、食品飲料、餐飲旅遊、家電、物流等優質公司，但不要對次季需求的恢復有過高期待。 2）香港本地股的佈局機會，5月下旬香港防疫政策基本上將充分「鬆綁」，建議關注香港本地金融、地產及香港本地公用事業、出口相關的核心資產。

國務院金融委3月16日召開專題會議發聲穩定股市，張憶東稱，4月底中國最高層會議頻頻釋放積極信號，提振投資者信心，進一步確認316「政策底」。特別是針對基建、地產、平台經濟、資本市場、對外開放等領域的積極信號，有利於加固市場底部區域，有利於經濟見底企穩。

美股短期處於震盪格局

張憶東料首先美國短期經濟韌性的信號依然較強，1季度的美股盈利總體還不錯。上月市場情緒得到一定程度釋放，短期處於箱體震盪格局。

中期方面，張憶東維持美股中期風險尚未充分釋放的判斷，5、6、7月聯儲有望快速緊縮，美國基本面中期走弱的擔憂只增不減，美股投資時鐘進入滯漲期。

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記者：李哲毅