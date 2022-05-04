【青啤168】疫情影響短期銷量 青啤迎來旺季紅利

長江證券指，疫情對青啤（00168）及啤酒行業的短期銷量擾動終將過去。當進入旺季，公司有望進入銷量的低基數階段，因去年同期暴雨、疫情封控已對啤酒的正常消費造成影響。今年旺季銷量實現恢復性增長的機會較高，加上提價及產品升級帶來的盈利改善邏輯仍有望持續演繹，驅動公司盈利端延續改善。

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青啤第一季實現銷量212.9萬千升，按年下降2.8%，其中主品牌實現銷量130.4萬千升，按年增長5.1%，實現營業收入92.1億元（人民幣，下同），增長3.1%，反映量跌價升。公司持續推進的高質量發展，繼續積極主動開拓高端市場，高端佔比保持提升，價增支撐收入的較快增長。

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該行預期，疫情影響短期銷量，結構升級支撐收入增長。全年看產品結構優化疊加核心單品提價的紅利將在後續季度不斷釋放，毛銷差改善的趨勢有望進一步延續，料中長期盈利能力持續改善，維持「買入」評級。

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記者：林衛