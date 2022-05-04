【中海油服2883】油服行業景氣上升 券商籲買中海油服

中海油服（02883）日前發布季績，第一季實現營收68億元（人民幣，下同）， 按年上升15.2%；歸母淨利潤3億元，按年升67.7%；扣非後歸母淨利潤2.7億元，上升76.5%。 國盛證券指，公司緊抓行業回暖時機， 季績高速增長，故維持盈利預測，並預計國際能源價格高漲， 油價有望維持高位， 公司受益油服行業景氣上行， 維持「買入」評級。

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該行預計，油價高位激發原油投資意願，據HIS預測， 今年上游勘探開發投資4,330億美元，按年升28.8%。 另一方面，中海油（00883）資本開支增加，今年資本支出預算總額為900億至1,000億元， 第一季資本開支約169億元，按年升5.6%， 其第一季油氣收入約823.8億元，按年升70.4%，中海油業績向好有望助力資本開支增加。

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此外，中海油「七年行動計劃」明確2025年勘探量和探明儲量較2019年翻一番；《「十四五」現代能源體系規劃》 指出2025年原油年產量回升並穩定在2億噸水平，天然氣年產量達到2,300億立方米以上； 國家能源局《2022 年能源工作指導意見》提出持續提升油氣勘探開發力度，堅決完成2022年原油產量重回2億噸、天然氣產量持續穩步上產既定目標。該行相信油價高位及增儲上產政策將帶動油服行業景氣上行。

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記者：林衛