【中鐵390】Q1新訂單增速創多年單季新高 國策力撐中鐵

國盛證券指出，中國中鐵（00390）今年第一季訂單增長強勁，實現穩增長開門紅。據公司公告，新簽訂單6,057億元（人民幣，下同），按年增長84%，增速創2014年以來單季新高，主要因穩增長政策發力，公司積極把握機遇，市場開拓力度加大；去年同期基數較低。分業務看，基建業務新簽訂單5,435億元，大幅增長94%，其中鐵路、公路、市政及其他類訂單分別增長7.9%、147.5%及108.1%。

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另一方面，非承包類業務中勘察設計、工業設備、房地產開發、其他業務分別增長157.5%、5.4%、-28.4%及38.4%，設計類業務高增預計跟第一季基建項目前期工作加快推進有關；而地產訂單下滑則預計主要受行業整體環境影響。

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分地域看，境內業務新簽合同額5,662億元，增長 81.7%；境外業務新簽合同額396億元，增長 123.6%，境外經營延續修復。截至第一季末，公司未完合同額達4.9萬億元，為去年收入的4.6倍，充足在手訂單保障未來持續穩健增長。該行認為，國內穩增長政策發力，有望修復公司估值，維持「買入」評級。

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記者：林衛