移美烏克蘭男遭同胞割頸縫17針 因貌似俄羅斯人

俄烏戰爭導致兩國人民勢成水火，一名移居美國的烏克蘭男子更因此遭受無妄之災。這名男子早前在酒吧消遣時，有烏克蘭裔的同胞質疑其貌似俄羅斯人。男子更因發音問題與同胞口角，遭同胞用酒樽襲擊及割頸受傷需縫17針。

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《紐約郵報》報道，36歲的梅列什科夫（Andrii Meleshkov）在烏克蘭東部出生及成長，母親為俄裔。梅列什科夫2015年離開烏東，移居美國紐約任職貨車司機。

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梅列什科夫上周晚上在紐約布魯克林區一間酒吧，慶祝朋友生日。當他與友人坐低時，附近一名31歲同為烏克蘭裔的男子許伊瑪（Oleg Sulyma）隨即用粗言穢語「問候」他們。

許伊瑪更向梅列什科夫表示：「你望落似俄羅斯人。」（You look Russian.）

梅列什科夫隨即澄清他是烏克蘭人，但對方不相信這個説法。梅列什科夫又轉講烏克蘭話希望安撫對方的情緒，但許伊瑪卻愈來愈激動，甚至要求他翻譯單詞來證明自己是烏克蘭人。

據悉，由於Palianytsia（意思：麵包）這個詞語，用烏克蘭語言發音有元音和輔音的組合，大部分俄羅斯人都難以用烏克蘭話正確讀出這個字。

許伊瑪當時要求梅列什科夫等人用烏克蘭話讀這個詞語。梅列什科夫埋單準備離開以息事寧人，也順應對方要求朗讀這個詞語，但始終未能平息許伊瑪的怒火。

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梅列什科夫憶述許伊瑪從檯面抓起兩個酒樽，轉向他所在的方向威脅要殺他，並拎著玻璃樽碎片行過去襲擊他。

梅列什科夫試圖逃跑，但仍遭許伊瑪割到頸部流血受傷，事後要縫足17針。

許伊瑪遭警方拘捕，被控仇恨犯罪、威脅、騷擾及非法持有武器等控罪。不過代表律師堅稱許伊瑪也是受害者，事發時遭3人圍毆至全身淤青多處要縫針。

《紐約郵報》指大約30%的烏克蘭人口，母語其實為俄語。

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責任編輯：鄭錦玲