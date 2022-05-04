【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘

▲ UNIQLO推行支援殘疾人士就業的「Here for U」計劃，期望在今年內全港分店舖皆能聘用殘疾人士。（UNIQLO提供圖片）

UNIQLO於去年7月起，推行支援殘疾人士就業的「Here for U」計劃。在該計劃下，UNIQLO已聘請12名兼職員工，並期望在今年內於全港分店舖皆能聘用殘疾人士。

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UNIQLO的「Here for U」計劃首階段與基督教家庭服務中心合作，訓練合適的學員，並於UNIQLO 「Here for U」計劃下就業。現合共與逾6間社福機構合作招募殘疾人士就業，截至今年3月，UNIQLO已錄取了12位學員為兼職員工。

提倡「同工同酬」、「同值同酬」

UNIQLO 「Here for U」計劃著重學員的職業及個人發展，希望協助他們在工作發揮所長、建立自信，並堅持「同工同酬」和「同值同酬」的原則，讓學員更有尊嚴地工作。

計劃分為3個階段，首先推行工作體驗活動，讓學員先了解工作內容。體驗活動包括由UNIQLO現職員工於店舖為學員進行教學，介紹逐項工作內容，令學員掌握店務員的工作技巧、流程及要求，同時更加了解自己的興趣及能力。

▲ 首階段的工作體驗活動由UNIQLO現職員工為學員進行教學。（UNIQLO提供圖片）

社福機構協助準備面試

其後，UNIQLO會開始進行招募，並會為有興趣參與的學員提供面試機會。與此同時，中心的負責社工則會協助學員作面試前的準備。除反覆練習在UNIQLO體驗過的工作外，更進行多輪模擬面試，指導學員應對僱主的提問，亦會提供軟性技巧的訓練，助他們提升自信心及溝通技巧，以增加獲聘的機會。



學員在成功獲UNIQLO聘請後，UNIQLO亦會貼身跟進學員的工作情況。首先派遣專責店員與同事一起工作，並親身指導學員。中心社工定期探訪學員，與上司了解其工作狀況，了解學員的學習進度及適應能力。此外，上司亦適時檢討學員的工作表現，協助學員在工作上發揮所長及發掘新技能。

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責任編輯：葉泳珊