美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高

美國新冠肺炎疫情有反彈跡象，過去單日錄逾9.5萬宗新冠確診，創超過兩個月新高。美國疾控中心周二（3日）指，Omicron亞變種BA.2.12.1佔新增確診44%，亞變種病毒肆虐。專家警告，南部州份應為新一波夏季疫情做好準備。

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美國過去單日錄得95,854宗新冠確診，創逾兩個月新高；確診數字亦較兩周前上升60%。有11個州份確診病例較兩周前倍增，只有俄克拉何馬州（Oklahoma）及亞利桑那州（Arizona）確診數字持續回落。

美國疾控中心（CDC）周二透露，Omicron亞變種BA.2.12.1佔新增確診44%，對比兩周前佔新症比率僅22%。

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前白宮抗疫顧問伯克斯（Deborah Birx）教授警告，新冠抗體會隨時間減弱，呼籲南部州份應為夏季新一波疫情作準備，預料北部州份在冬季確診數字亦會反彈。

美國新冠住院人數較兩周增加16%、過去單日錄得391名新冠患者死亡，兩周內上升51%。當地至今有逾99.3萬名新冠患者死亡。

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責任編輯：郭麗明