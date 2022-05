拜登又失言 稱確保俄擁標槍導彈？

美國總統拜登當選以來,多次被外間捉到發言有誤,惹起對其健康及精神狀態疑雲。拜登近日現身時再次講錯嘢,稱是匈牙利人保衛烏克蘭,以及確保俄羅斯擁有美國的「標槍」導彈。

拜登(Joe Biden)周二(4日)訪問阿拉巴馬州的武器生產工廠,並發表演說。當中拜登表示,

「在俄羅斯進襲前,我們確保俄方擁有標槍(Javelin)導彈及其他武器加強自身防備,讓烏克蘭做好準備。」

(Before Russia attacked, we made sure Russia had Javelins and other weapons to strengthen their defenses so Ukraine was ready for whatever happened)