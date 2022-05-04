拜登又失言 稱確保俄擁標槍導彈？

美國總統拜登當選以來，多次被外間捉到發言有誤，惹起對其健康及精神狀態疑雲。拜登近日現身時再次講錯嘢，稱是匈牙利人保衛烏克蘭，以及確保俄羅斯擁有美國的「標槍」導彈。

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拜登（Joe Biden）周二（4日）訪問阿拉巴馬州的武器生產工廠，並發表演說。當中拜登表示，

「在俄羅斯進襲前，我們確保俄方擁有標槍（Javelin）導彈及其他武器加強自身防備，讓烏克蘭做好準備。」

（Before Russia attacked, we made sure Russia had Javelins and other weapons to strengthen their defenses so Ukraine was ready for whatever happened）

拜登應該是指向烏克蘭提供標槍導彈，卻說錯是確保俄羅斯擁有。

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隨後，拜登更表示，

「華爾街日報數日前引述一名匈牙利士兵，稱沒有標槍導彈將難以抵擋敵軍推進。」

（Just a few days ago, the Wall Street Journal quoted a young Hungarian fighter saying,‘Without the Javelins, it would have been very hard to stop the enemy pushing ahead.）

《紐約郵報》翻查後發現，華爾街日報引述的是烏克蘭軍士兵，當中亦未提及他是匈牙利人。

不過，拜登亦有開自己經常失言的玩笑，稱自己每隔一段時間便會出現失誤，但笑指並不是每一次發言都會。

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責任編輯：吳漢培