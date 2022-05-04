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【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用

科技 11:22 2022/05/04

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Meta希望透過開放該模型，能增加界定AI在道德考量上的聲音多樣性。（法新社）

人工智能（AI）發展已滲透至眾多科技領域，擁有龐大AI資源的Meta宣布，將開放AI大型語言模型存取，供更廣泛的AI研究社區使用，以提高研究人員了解「大型語言模型是如何運作」的能力。

【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放

開放式預設訓練轉化器（Open Pretrained Transformer）OPT-175 B，是一個具有1,750億個參數的AI大型語言模型。Meta表示，對獲取此類模型的限制，阻礙了提高AI穩健性和緩解偏見等已知問題的工作進展。

允許學術界及政府存取

Meta表示，學術研究人員、政府相關人員、民間社會和學術組織，以及行業研究實驗室將被允許存取該模型。預設訓練的模型，以及訓練和使用這些模型的代碼會包括在即將發布的文件中。

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士

Meta希望透過開放該模型，能增加界定AI在道德考量上的聲音多樣性。但為防止濫用和保持完整性，Meta將在非商業許可下發布該模型，以專注於研究用的案例。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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