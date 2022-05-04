▲ 【AAPL】蘋果挖角福特資深高管 加大電動汽車研發力度

市場屢傳蘋果（Apple，美：AAPL）旗下的電動車團隊人才流失嚴重。據《彭博》報道，蘋果從福特汽車（美：F） 挖角全球工程安全總監Desi Ujkashevic，意味蘋果將繼續研發電動車。

知情人士透露，蘋果聘請了Desi Ujkashevic參與汽車項目。Ujkashevic從1991年開始在福特工作，在福特的最新職位為安全工程

全球主管。在此之前，她幫助管理福特很多車型的內部、外部、底盤和電氣部件的工程設計。

根據她在LinkedIn上的個人資料，她曾參與過福特的Escape、Explorer、Fiesta和Focus車型、以及Lincoln MKC

和Aviator，以及開發新型電動汽車。再者，Ujkashevic還擁有處理監管問題方面的經驗，這對於蘋果公司的汽車研發至關重要。

據指蘋果仍然計劃在2025年發佈電動車，並會將定位瞄準高端市場，預計Apple Car的售價將定在10萬美元（折合約78萬港元）或以上。

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編輯：姚卓然