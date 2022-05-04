▲ 【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻 熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限

近年指數ETF 大行其道，由於其入場費低、交易方便、分散風險等特性，指數ETF深受投資者歡迎，有外電指，美國監管機構正在權衡限制散戶投資者准入「複雜」交易所買賣產品（Exchange Traded Products，ETP）的規則，包括涉及槓桿及反向操作的ETF，由於規則傾向嚴厲及影響深遠，監管當局與ETF 發行人的衝突白熱化。

隨著美股再獲散戶熱捧，正向追蹤標指的SPDR標普500指數ETF（美：SPY）、反向追蹤標指的ProShares做空標普500指數ETF（美：SH）、槓杆追蹤納指的ProShares三倍做多納指數ETF（美：TQQQ）及反向的ProShares三倍做空納斯達克指數（美：SQQQ）等深得散戶歡迎。

「複雜ETP」設限或打擊槓桿、反向工具及加密貨幣基金

美國金融業監管局（FINRA）上月起諮詢外界，是否應採取嚴格措施提高複雜 ETP的投資門檻。雖然仍要視乎FINRA 日後如何定義「複雜ETP」，外界料此舉或打擊槓桿和反向工具到與加密貨幣相關的基金。

FINRA 討論範圍廣闊，包括 加強相關ETP 披露、對散戶進行「知識檢查」，要求涉及複雜產品的廣告須獲FINRA 批准，以及監管手機設備的推送通知及投資建議等。

ProShares炮轟FINRA限制屬驚人及史無前例

反向和槓桿 ETF 的發行商ProShares Advisors向外電發表聲明指，FINRA 正在考慮對個人投資者的限制屬驚人及史無前例，並炮轟FINRA，有史以來第一次，阻止散戶購買生命週期基金、封閉式基金以至所有使用期貨合約或與加密貨幣相關的公共基金。

今次諮詢將持續到 5 月 9 日，近年正向槓桿和反向產品的交易量激增，散戶投資者被認為是幕後推手，外電指，FINRA已收到數百份已發表的回覆，包括許多反對新措施。

Innovator料「複雜產品」的稱號或嚇拍投資者

另一發行商Innovator 首席執行官布魯斯·邦德 （Bruce Bond） 說，該公司管理著 68 億美元的預定回報限制ETF（primarily defined-outcome ETF），「每當你挑出某一組產品時，尤其是當你稱它們為複雜產品時，都會嚇到人們」。

由於現行法規大多是以投資者透過金融專業人士進入市場為前提作考慮，而現在 Finra 正在研究現有的市場制度是否充分保護了新一代的「自主」散戶投資者，通過 Robinhood 等應用程序進行免佣金交易。

今年美國槓桿和反向ETP交易量增加

今年美股走勢動盪，美國槓桿和反向 ETP 的活動已經達到或接近記錄。周三（4日）反向產品的交易量升至歷史新高，散戶投資者被認為是關鍵驅動因素，而槓桿產品曾在今年1月份迎來第二高交易量。

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