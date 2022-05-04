▲ 【香港獨角獸】Prenetics首季經調整EBITDA及收入均創新高 料5月18日納斯達克上市

香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics Group第一季經調整EBITDA為1270萬美元，按年增長1.6%，營運利潤盈轉虧，錄得60萬美元虧損。Prenetics首季收入創新高，增長60%至9200萬美元，主要受市場對其診斷及基因服務的强勁需求推動。

Prenetics指，視乎若干先決條件獲達成或豁免，公司料於5月18日夥拍鄭志剛旗下Artisan Acquisition在美國納斯達克以交易代碼「PRE」正式上市。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，第一季度的收入和經調整EBITDA均創新高，有信心保持增長勢頭，在其後幾個季度繼續推出新的創新產品。

Prenetics將於2022年上半年推出一系列新產品，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統 Circle Snapshot。

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