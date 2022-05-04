  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (三) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港獨角獸】Prenetics首季經調整EBITDA及收入均創新高　料5月18日納斯達克上市

股市 11:05 2022/05/04

分享：

分享：

【香港獨角獸】Prenetics首季經調整EBITDA及收入均創新高　料5月18日納斯達克上市

香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics Group第一季經調整EBITDA為1270萬美元，按年增長1.6%，營運利潤盈轉虧，錄得60萬美元虧損。Prenetics首季收入創新高，增長60%至9200萬美元，主要受市場對其診斷及基因服務的强勁需求推動。

Prenetics指，視乎若干先決條件獲達成或豁免，公司料於5月18日夥拍鄭志剛旗下Artisan Acquisition在美國納斯達克以交易代碼「PRE」正式上市。

Prenetics早前漏發25宗陽性個案檢測短訊【下一頁】

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，第一季度的收入和經調整EBITDA均創新高，有信心保持增長勢頭，在其後幾個季度繼續推出新的創新產品。

Prenetics將於2022年上半年推出一系列新產品，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統 Circle Snapshot。

相關文章：【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准　料5月中納斯達克上市

相關文章：【第五波疫情】新世界愛互送平台獲大家樂捐50萬元餐飲現金券　Prenetics及華大基因各捐1萬快速檢測包

美股 EBITDA 鄭志剛

上一篇文章

【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表　究竟何謂縮表？縮表有何影響？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款