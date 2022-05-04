美國最高法院擬推翻墮胎權 拜登促投票捍衛基本權利

美國最高法院就墮胎權一案的判決意見書草稿外洩，首席法官羅伯茨證實最高法院有意推翻憲法墮胎權，引起美國社會轟動。美國總統拜登批評此舉激進，更呼籲選民在今年11月的中期選舉投票給保障女性墮胎權的候選人。

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美國最高法院於1973年1月22日，就羅訴韋德案（Roe vs. Wade）作出裁決，承認婦女墮胎權受憲法私隱權保護。

美國密西西比州（Mississippi）早於2018年立法禁止懷孕15周後的婦女墮胎，遭美國第五巡迴上訴法院駁回。最高法院去年受理密西西比州提出的上訴，原定下月底對案件作裁決。

美國政治新聞網站《Politico》周一（2日）披露一份來自最高法院、長達67頁的意見書草案，指憲法並無禁止各州管制或禁止墮胎，指羅訴韋德案裁決越權並決定推翻。

羅伯茨（John Roberts）周二（3日）證實草案正確性，稱是由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫外洩草案，但指這未必是案件最終裁決。

研究組織Guttmacher Institute的一份報告指，如果美國最高法院推翻羅訴韋德案，美國26州可能會限制墮胎，影響超過4,000萬育齡婦女。

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拜登（Joe Biden）表示一旦最高法院推翻羅訴韋德案，保障女性選擇權的責任將落在國家各級政府的民選官員身上，也依賴選民今年11月中期選舉投給支持選擇權的候選人。

他指美國也需要更多支持選擇權的參眾兩院議員，來支持保障女性選擇權。

拜登在應對俄烏戰爭及通脹等問題的反應備受外界質疑，近期支持度持續低落，料影響民主黨於11月中期選舉的選情，美媒指民主黨在國會兩院的多數黨優勢料面臨危機。

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責任編輯：鄭錦玲