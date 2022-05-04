【烏克蘭戰爭】歐盟料加強制裁俄羅斯 針對俄國石油業

歐盟為向俄羅斯施壓，終止後者對烏克蘭的戰爭，多次宣布加強制裁俄羅斯，但始終未多加制裁能源層面。歐盟高級外交官員博雷利表示，歐盟即將實施新一輪對俄羅斯的制裁，其中一大對象便是俄羅斯的石油行業。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周二（3日）在社交平台Twitter發文，指歐盟正擬定第6輪對俄羅斯制裁，將更多俄羅斯銀行剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT），列出傳播俄羅斯虛假資訊的名單及解決進口俄羅斯石油問題。

博雷利表示，新制裁將轉交予27個成員國，尋求一致同意。路透社引述外交人員透露，新制裁將影響俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），可能將其剔出SWIFT。

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歐盟官員表示，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）預計在周三（4日）提出新制裁，當中可能提出在年底前禁運俄羅斯石油。歐盟各成員國的代表亦預計在同日，商討新一輪對俄制裁。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周二表示，烏克蘭戰爭是緊急事項，亦是攸關真相的時刻。米歇爾指必須停止俄羅斯的戰爭機器，並有信心歐盟會對俄羅斯實施更多制裁，特別是針對俄羅斯石油。

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責任編輯：吳漢培