【分拆滙豐】HSBC滙豐據報5月中會見平安高層商議分拆提案　機構投資者傳對建議反應冷淡

▲ 【分拆滙豐】平保撐HSBC滙豐分拆方案 機構投資者據報反應冷淡

HSBC滙豐 （00005） 4月底公布首季業績前，有匿名股東在倫敦、香港同步大賣廣告，推銷滙豐分拆亞太業務獨立上市方案，外電引述消息指，滙豐主要股東之一中國平安 （02318） 為背後提議者。最新有內地傳媒引述消息指，滙豐會在5月中旬與一名平保高層舉行會議，討論分拆提議。

平保至今未曾確認為建議滙豐分拆的發起人，有內地消息指，平保雖然支持方案但非發起人。

多家外資投資者、分析員發聲不認同滙豐分拆

發起人推銷分拆滙豐有利估值提升，但路透社最新引述多家機構投資者和分析員，認為滙豐分拆無助提升回報，但令銀行營運更複雜。

路透社引述不願披露名稱的英資機構投資者指，滙豐分拆危及全球銀行業務收益，也令管理層無法專心把握目前利率上行的盈利機會。另一投資者就憂慮，分拆亞太業務後長遠會增加資本成本，抵銷獨立上市的利好。

總部在美國的愛馬仕投資管理，其財務主管Filippo Alloatti也認為，分拆滙豐弊多於利，認為滙豐若業務不及目前分散，分拆後其中一方盈利能力減弱，勢會被評級機構下調信貸評級。Investec銀行行業分析師Ian Gordon稱，分拆會令滙豐在國際貿易的基因受損。

平安為滙豐最大股東 貝萊德緊隨其後

根據滙豐年報，平安資產管理持有16.55億股長倉，佔發行股數8%，貝萊德持有16.39億股長倉及1373萬股短倉，分別佔7.96%或0.07%。另外，經滬港通、深港通南向投資買入滙豐的內地投資者，持股19.4億股或9.48%。

根據彭博數據資料，摩通亦持有9.1億股滙豐、領航持有8.06億股、挪威主權財富基金持有5.66億股，法通保險持有3.34億股。

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