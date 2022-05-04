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【分拆滙豐】平保撐HSBC滙豐分拆方案　機構投資者據報反應冷淡

股市 10:45 2022/05/04

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【分拆滙豐】平保撐HSBC滙豐分拆方案　機構投資者據報反應冷淡

HSBC滙豐 （00005） 4月底業績前，有匿名股東在倫敦、香港同步賣廣告推銷滙豐分拆亞太業務獨立上市方案，外電引述消息指，滙豐主要股東之一中國平安 （02318） 為背後提議者，但內地消息則指，平保雖然支持方案但非發起人。路透社最新引述部分機構投資者和分析員，認為滙豐分拆無助提升回報，但令銀行營運更複雜。

路透社引述不願披露名稱的英資機構投資者指，滙豐分拆危及全球銀行業務收益，也令管理層無法專心把握目前利率上行的盈利機會。另一投資者就憂慮，分拆亞太業務後長遠會增加資本成本，抵銷獨立上市的利好。

總部在美國的愛馬仕投資管理，其財務主管Filippo Alloatti也認為，分拆滙豐弊多於利，認為滙豐若業務不及目前分散，分拆後其中一方盈利能力減弱，勢會被評級機構下調信貸評級。Investec銀行行業分析師Ian Gordon稱，分拆會令滙豐在國際貿易的基因受損。

滙豐匿名股東績後再批：試圖服務全世界行不通 亞洲業務獨立上市釋放表現，可見【下一頁】

根據滙豐年報，平安資產管理持有16.55億股長倉，佔發行股數8%，BlackRock持有16.39億股長倉，及1373萬股短倉，分別佔7.96%或0.07%。根據中國証券登記結算有限責任公司，19.4億股透過滬港通及深港通持有，相當於9.48%。另外，根據彭博資料，摩通亦持有9.1億股、領航持有8.06億股、挪威主權財富基金持有5.66億股，法通保險持有3.34億股。

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