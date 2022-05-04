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【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表　究竟何謂縮表？縮表有何影響？

宏觀解讀 11:06 2022/05/04

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【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表　究竟何謂縮表？縮表有何影響？

美國聯儲局在5月議息會議加息半厘或以上外，市場相信聯儲局同時會討論開始縮減資產負債表（簡稱縮表）的計劃。市場焦點落在聯儲局縮表，究竟何謂縮表？

聯儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期【下一頁】

縮表同時被指為「量化緊縮（Quantitative Tightening）」，即聯儲局手上債券到期後不繼續買入新債券，或透過賣出持有債券，降低資產負債表規模，意味聯儲局會抽走市場資金，這與「量化寬鬆（Quantitative Easing）」相反。

由於聯儲局開始縮表後，市場流動性會逐步減少，因此資產價格或因此有機會回落。值得留意的是，縮表與收水也不同，收水是縮減每月購買資產金額，市場流動性仍在增加，只是增幅放緩。

市場預期聯儲局每月會縮減共950億美元

投資界預期，聯儲局每月會縮減共950億美元，逐步減少市場流動性，以免經濟過熱，防止通脹失控。

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