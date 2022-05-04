▲ 【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表 究竟何謂縮表？縮表有何影響？

美國聯儲局在5月議息會議加息半厘或以上外，市場相信聯儲局同時會討論開始縮減資產負債表（簡稱縮表）的計劃。市場焦點落在聯儲局縮表，究竟何謂縮表？

縮表同時被指為「量化緊縮（Quantitative Tightening）」，即聯儲局手上債券到期後不繼續買入新債券，或透過賣出持有債券，降低資產負債表規模，意味聯儲局會抽走市場資金，這與「量化寬鬆（Quantitative Easing）」相反。

由於聯儲局開始縮表後，市場流動性會逐步減少，因此資產價格或因此有機會回落。值得留意的是，縮表與收水也不同，收水是縮減每月購買資產金額，市場流動性仍在增加，只是增幅放緩。

市場預期聯儲局每月會縮減共950億美元

投資界預期，聯儲局每月會縮減共950億美元，逐步減少市場流動性，以免經濟過熱，防止通脹失控。

相關文章：【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升 要留意港資企業能否承受較高融資成本

相關文章：【美國加息】瑞士百達財管料6月加息0.5厘、7月加0.25厘 上調美今年CPI至7.6%

相關文章：【美國加息】余偉文：加息對香港家庭負債衝擊不大 惟港息跟美息上升時間料較上輪短