▲ 【TSLA】特斯拉據指致函感謝上海當局 協助上月封城期間復工

特斯拉（Tesla，美：TSLA）據指向上海官員發放感謝信，指上海當局上月幫助特斯拉運送逾6000名工人，並進行消毒工作，以便在封城期間重新復產。

特斯拉經歷22日停工後，終於在4月19日復工復產。特斯拉在信中感謝臨港官員的支持，並描述臨港集團旗下的一家公司如何安排大巴將6000名特斯拉及其供應商的工人運送到工廠，並開展消毒工作，以及進入「閉環」生產。

該信件的日期為5月1日，是寫給上海自由貿易試驗區臨港新片區當局，概述該市在抗疫的同時，又幫助特斯拉復工復產，突顯公司對上海的重要性。

另外，信中亦提及特斯拉計劃進一步擴大其上海工廠。該公司將在同一地區附近的地皮上建設一座新工廠，預計每年產能將增加45萬輛，包括Model 3和Model Y，並成為全球最大的汽車出口中心。

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編輯：姚卓然