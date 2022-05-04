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【TSLA】特斯拉據指擬於上海建第二廠房、料年產能為45萬輛　總產能升至每年100萬輛

股市 14:22 2022/05/04

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【TSLA】特斯拉據指擬於上海建第二廠房、料年產能為45萬輛　總產能升至每年100萬輛

特斯拉（Tesla，美：TSLA）據指向上海官員發放感謝信，指上海當局上月幫助特斯拉運送逾6000名工人，並進行消毒工作，以便在封城期間重新復產。信件中又提及計劃進一步擴大其上海工廠產能，預計每年產能將增加45萬輛，屆時上海工廠總產能將提升至每年100萬輛。

信中提及特斯拉計劃進一步擴大產能，並在上海設立第二個工廠。該公司將在同一地區附近的地皮上建設一座新工廠，預計每年產能將增加45萬輛，包括Model 3和Model Y，新工廠完成擴建後，特斯拉上海工廠的總產能提升至每年100萬輛，並成為全球最大的汽車出口中心。

特斯拉經歷22日停工後，終於在4月19日復工復產。該感謝信的日期為5月1日，是寫給上海自由貿易試驗區臨港新片區當局，概述該市在抗疫的同時，又幫助特斯拉復工復產，突顯公司對上海的重要性。

特斯拉又在信中感謝臨港官員的支持，並描述臨港集團旗下的一家公司如何安排大巴將6000名特斯拉及其供應商的工人運送到工廠，並進行消毒工作，以及進入「閉環」生產。

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編輯：姚卓然

美股 汽車 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 上海

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