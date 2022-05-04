▲ 【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升 要留意港資企業能否承受較高融資成本

美國聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，加息至少半厘已在預期之內。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時認為，自聯儲局實施量寬以來，較多資金流入香港，目前香港的貨幣基礎及流動性均較昔日充裕，即使聯儲局加息速度較快，香港亦跟隨會加息，但港息未必與美息以同一幅度上升。

吳卓殷預期，聯儲局會於5月及6月會各加息50點子，7月再加息25點子，意味美息急速上行。

若香港利率升得太快 將會遏抑資產價格

資金流向方面，吳卓殷指，當美國加息而令港滙觸及7.85的弱方保證水平，資金會流出香港，引發資產價格及金融市場波動；若屆時香港經濟未完全復甦，息率升將會對香港經濟構成影響，但同時要留意港資企業能否承受較高融資成本、香港股債表現等，這些都是間接影響經濟的因素。

吳卓殷稱，倘若香港利率升得太快，將會遏抑資產價格，也對市民消費及財富效應帶來負面影響，料各行各業亦難免受壓。

不過，他認為，對香港經濟最直接影響還是防疫措施，隨政府逐步放寬防疫措施，將對經濟有幫助，相信香港次季經濟會有反彈，維持全年經濟增長1%。

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