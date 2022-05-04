  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升　要留意港資企業能否承受較高融資成本

宏觀解讀 10:12 2022/05/04

分享：

分享：

【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升　要留意港資企業能否承受較高融資成本

美國聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，加息至少半厘已在預期之內。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時認為，自聯儲局實施量寬以來，較多資金流入香港，目前香港的貨幣基礎及流動性均較昔日充裕，即使聯儲局加息速度較快，香港亦跟隨會加息，但港息未必與美息以同一幅度上升。

吳卓殷預期，聯儲局會於5月及6月會各加息50點子，7月再加息25點子，意味美息急速上行。

若香港利率升得太快 將會遏抑資產價格

資金流向方面，吳卓殷指，當美國加息而令港滙觸及7.85的弱方保證水平，資金會流出香港，引發資產價格及金融市場波動；若屆時香港經濟未完全復甦，息率升將會對香港經濟構成影響，但同時要留意港資企業能否承受較高融資成本、香港股債表現等，這些都是間接影響經濟的因素。

余偉文指加息對香港家庭負債衝擊不大【下一頁】

吳卓殷稱，倘若香港利率升得太快，將會遏抑資產價格，也對市民消費及財富效應帶來負面影響，料各行各業亦難免受壓。

不過，他認為，對香港經濟最直接影響還是防疫措施，隨政府逐步放寬防疫措施，將對經濟有幫助，相信香港次季經濟會有反彈，維持全年經濟增長1%。

相關文章：【美國加息】瑞士百達財管料6月加息0.5厘、7月加0.25厘　上調美今年CPI至7.6%

相關文章：【金管局】金管局：地緣政治風險惡化、美聯儲加息周期共同影響，今年第一季市場波動加劇

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 港滙 弱方保證 加息 香港 美國聯儲局 美國 議息

上一篇文章

【中美角力】滴滴出行遭美國SEC調查IPO上市事宜　盤後股價再跌7%、公司：難料調查時間和時間

下一篇文章

【京東系】京東健康急挫7%　劉強東減持套現4.4億、上市近17個月首次沽貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款