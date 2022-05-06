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最高層定調 經濟前景展望明朗

股市 12:00 2022/05/06

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4月26日和29日，中國政府連開兩個最高層次的會議，一個是中央財經委員會第十一次會議，另一個是政治局會議，這兩個會議都由最高層領導出席，代表中國政府最權威的聲音。

前一段時間，受疫情、監管整頓以及美國加息的影響，中國經濟和內地及香港股市都表現不佳，投資者信心較為缺乏。其中最關鍵的原因，就是受到以下幾個因素的制約：

1. 疫情防控措施對經濟、供應鏈、消費等的負面影響；
2. 民營房地產企業的債務危機尚未有緩解跡象；
3. 不知對平台公司的整頓會持續多久；
4. 美國加息對資金流向的影響。

從會議精神看，最高層正面回應了這些制約因素：疫情影響方面，著重關注了交通物流的暢通；房地產債務危機方面，提出了優化預售資金管理；平臺經濟，明確提出「完成專項整改」。

如果會議精神可以儘快落實，制約股市的負面因素將大為減弱，加上中國政府對基建的全面投入，支持經濟增長的因素上升，中國經濟的展望將明顯好轉。

如果中國經濟的展望樂觀、預期穩定，投資獲利機會增多，對國際資金的吸引力將上升，有望相當程度抵消美國加息對全球資金的吸引，有助於維護市場的穩定。

不過，市場主體和投資者的信心，不是單靠正面宣傳可以維護的，最終必須要靠經濟發展的實效。如果經濟發展不佳，缺乏投資機會，再多的正面宣傳也不會有效果。相反，如果政策的實效顯現，經濟穩步向好、增速顯著加快，信心恢復就會事半功倍。從這個意義上講，中央財經委會議特別強調「實踐結果」，確實把握住了改善全域的關鍵。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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