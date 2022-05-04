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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數跌232點、科指跌3.3%　ATM跌3%至4%　滙豐逆市升近2%（不斷更新）

股市 16:11 2022/05/04

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港股市況不斷更新

聯儲局議息結果公布前，港股跌逾200點。大市低開76點，其後走勢反覆向下，午後曾跌300點，恒生指數收報20869點，跌232點，成交724億元。恒生科技指數跌3.3%，報4264點。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；京東健康 （06618） 跌近13%；滙豐 （00005） 逆市升近2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【香港經濟】大和資本賴志文：未來兩季外來需求料持續下跌　削香港全年經濟增長預測至負0.5%

【香港經濟】星展下調本港全年經濟預測至1.7%　料年底最優惠利率或加0.125厘

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報20869點，跌232點，成交724億元。恒生科技指數跌3.3%，報4264點。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；京東健康 （06618） 跌近13%；滙豐 （00005） 逆市升近2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌240點，報20861點。

【15：48】恒指收市前跌約265點；科指跌3.4%。

【15：42】美團 （03690） 維持逾5%跌幅，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%；小米 （01810） 跌近3%。

【15：27】港股尾市跌逾300點，報20778點，跌323點。科指跌3.9%，報4239點。

【15：15】【新股改革】許正宇：港交所擬諮詢改革GEM　暫無需要調高滬深港通每日額度

【15：07】海底撈 （06862） 跌逾6%，低見14.7元，暫為跌幅最大藍籌。另外，九毛九 （09922） 跌逾4%，低見16.7元；呷哺呷哺 （00520） 跌逾5%，低見3.21元。

【14：59】大市維持逾200點跌幅，最新跌256點，報20845點；科指跌3.3%，報4265點。

【14：48】新奧能源 （02688） 逆市升3%，高見109.4元。

【14：43】和黃醫藥 （00013） 跌幅擴大至5%，破底低見20.05元。

【14：41】長和 （00001） 逆市升逾2%，高見56元。

【14：25】汽車股普遍逆市靠穩，比亞迪 （01211） 升0.5%；吉利 （00175） 升0.8%；廣汽 （02238） 升0.2%；長汽 （02333） 則跌近3%。

【14：16】三愛健康 （01889） 午後抽升近五成，高見0.122元。

【14：14】恒指最新跌近250點；科指跌3%。美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%。

【14：01】【恒大汽車】恒馳汽車在18個城市招募授權代理商　擬採訂單式銷售、統一定價等銷售模式

【13：32】京東健康 （06618） 最新跌逾13%，低見43.2元，成交3.2億元；京東 （09618） 跌逾3%，低見238元。

【13：32】【停牌潮】中怡國際執董韓歡光跳船　上月披露銀行結餘離奇消失逾15.7億　轟管理層不協助採補救行動

【13：24】藥明生物 （02269） 跌近半成，低見57.35元。

【13：18】內房股個別發展，中海外 （00688） 升0.6%；潤地 （01109） 升0.3%。碧桂園 （02007） 跌3%；雅居樂 （03383） 跌逾4%。

【13：11】阜博集團  （03738） 升幅擴大至13%，高見4.38元，成交965萬元。

【13：04】滙豐 （00005） 午後初段升幅略收至1.6%，報50.6元，今早曾高見51.35元。

【13：04】京東健康 （06618） 午後跌幅進一步擴大，股價最新跌逾12%，低見43.8元。

【13：02】美團 （03690） 午後初段跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【13：02】阜博集團  （03738） 午後復牌，股價升7%，高見4.15元。

【13：00】港股午後初段跌近300點，報20810點，跌291點；科指跌3.2%，報4268點。

【12：54】【異動股】阜博集團：觀察股份有異常及違規交易　正諮詢追究肇事者可行方案　午後恢復買賣

【12：34】【冠軍分析師】張憶東：港股調整進入尾聲　內地經濟壓力制約短期上行空間　建議圍繞三大投資主線

【12：00】恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾11%。

【11：42】恒指中午收市前跌近250點，報20856點；科指跌2.8%，報4285點。

【11：34】【上海疫情】上海發布重大工程建築工地復工復產「白名單」　騰訊、阿里、中芯國際等企業有份

【11：32】李寧 （02331） 跌幅擴大至半成，低見58.6元。

【11：32】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%，低見178.4元；快手 （01024） 跌逾3%，低見64.25元。

【11：19】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 、長實 （01113） 升近1%；新地 （00016） 升近2%；新世界 （00017） 升0.5%；信置 （00083） 升0.8%。

【11：06】大市最近跌近200點，美團 （03690） 一度跌近6%低見162.2元，最新跌幅略收窄至近5%。

【10：56】京東健康 （00618） 愈跌愈有，最新跌近一成，低見45.1元。

【10：52】騰訊 （00700） 跌逾3%，低見367.4元。

【騰訊700】騰訊大規模取消97折充值優惠　王者榮耀：屬常規性調整

【10：45】【分拆滙豐】平保撐HSBC滙豐分拆方案　機構投資者據報反應冷淡

【10：38】美團 （03690） 最新跌逾5%，低見163.4元，恒指跌約225點，報20876點；科指跌2.5%報4300點。

【10：37】美團 （03690） 跌幅擴大至近5%，低見164.1元。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：32】大市跌幅擴大至約200點，至20900點關口；科指跌2.3%，報4310點。

【10：32】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見57.75元。

【10：30】京東健康 （06618） 最新跌8%，低見46.05元。

【10：26】澳能建設 （01183） 擬向股東每10股發行1股紅利認股權證，澳能建設股價逆市升近8%，高見3.72元。

【10：20】恒指最新跌約150點，報20949點；科指跌1.8%，報4330點。

【10：15】太平洋酒吧 （08432） 續升近四成，破頂高見0.12元，成交35萬元。

【10：12】【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升　要留意港資企業能否承受較高融資成本

【10：11】宇華教育 （06169） 股價續跌逾8%，破底低見1.02元。宇華教育此前公布中期少賺36.1%至5.4億元人民幣。績後遭滙證唱淡，將評級由「買入」下調至「持有」，目標價大削66%至1.35元。

【10：08】體育用品股向下，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別跌逾3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【10：04】新銳醫藥 （06108） 跌25%，低見0.72元，成交1300萬元，暫為跌幅最大個股。

【10：00】三桶油續個別發展，中石油 （00857） 逆市升1%；中海油 （00883） 跌0.7%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：52】港股跌近200點，報20906點，跌195點；科指跌2.3%，報4311點。美團 （03690） 領跌，股價跌逾4%，低見164.4元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：49】中國綠地博大綠澤 （01253） 乾升近2倍，破頂高見0.8元，僅涉4宗成交或3.8萬元。

【09：44】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見165.1元。

【09：41】聯儲局議息結果公布前，銀行股逆市造好，其中滙豐 （00005） 升逾2%觸51元；渣打 （02888） 升逾1%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 升約1%。

【09：39】港股早段跌約150點，低見20948點，科指跌1.6%，報4339點。

【09：38】京東健康 （06618） 遭京東 （09618） 創辦人劉強東減持，股價早段跌半成，低見47.35元。

【09：37】和黃醫藥 （00013） 續跌逾2%，股價早段破底低見20.5元。

【09：34】看通集團 （01059） 升五成，高見0.6元。看通公布以每股27.8仙配售4340.4萬股新股，集資約1150萬元，配售價較昨日收市價折讓14.5%。

【09：33】新確科技 （01063） 公布，代表其附屬公司新確數字資產科技準備根據框架要求，向證監會提交申請於香港經營虛擬資產交易平台牌照。新確科技升逾兩成，破頂高見0.74元。

【09：30】美團 （03690） 開市後跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：27】比亞迪 （01211） 逆市高開2%。比亞迪公布4月份新能源汽車銷量達10.6萬輛，按年增長3.1倍。

【電動車】比亞迪高開2%　4月新能源汽車銷量增3倍、混動車增速最快、按年增4.4倍

【09：25】京東健康 （06618） 跌逾1%；京東 （09618） 跌逾2%。聯交所披露，京東創辦人劉強東近日累沽884.04萬股京東健康，套現4.4億元。

【京東系】京東健康遭創辦人劉強東減持套現4.4億　上市近17個月首次沽貨

【09：21】恒生指數開報21025點，跌76點。恒生科技指數跌0.9%，報4370點。ATM 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%；滙豐 （00005） 逆市升2%。

【美團3690】美團開市跌近2%　紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

【09：13】期指開報21020點，升66點或0.3%。

【08：48】【滙豐回購】滙豐：8月底前回購最多10億美元股份

【08：45】恒指黑期升約54點，報21126點；道指期貨升38點，報33166點。

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57%　若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

【07：45】港股ADR收報21075點，跌25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.51元，較港收市價高0.71元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報377.79元，較港收市價低2.21元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.47元，較港收市價低1.83元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股觀望聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，道指周二反覆造好，標指納指小幅上升。道指曾漲280點，收市升67點，報33128點；標指升20點，報4175點；納指升27點，報12563點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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