【港股市況】恒生指數半日跌281點、科指跌3%　滙豐升近2%　美團跌近6%、京東健康跌逾11%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局議息結果公布前，港股半日跌近300點。大市低開76點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾11%。

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾11%。

【11：42】恒指中午收市前跌近250點，報20856點；科指跌2.8%，報4285點。

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【11：32】李寧 （02331） 跌幅擴大至半成，低見58.6元。

【11：32】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%，低見178.4元；快手 （01024） 跌逾3%，低見64.25元。

【11：19】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 、長實 （01113） 升近1%；新地 （00016） 升近2%；新世界 （00017） 升0.5%；信置 （00083） 升0.8%。

【11：06】大市最近跌近200點，美團 （03690） 一度跌近6%低見162.2元，最新跌幅略收窄至近5%。

【10：56】京東健康 （00618） 愈跌愈有，最新跌近一成，低見45.1元。

【10：52】騰訊 （00700） 跌逾3%，低見367.4元。

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【10：38】美團 （03690） 最新跌逾5%，低見163.4元，恒指跌約225點，報20876點；科指跌2.5%報4300點。

【10：37】美團 （03690） 跌幅擴大至近5%，低見164.1元。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：32】大市跌幅擴大至約200點，至20900點關口；科指跌2.3%，報4310點。

【10：32】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見57.75元。

【10：30】京東健康 （06618） 最新跌8%，低見46.05元。

【10：26】澳能建設 （01183） 擬向股東每10股發行1股紅利認股權證，澳能建設股價逆市升近8%，高見3.72元。

【10：20】恒指最新跌約150點，報20949點；科指跌1.8%，報4330點。

【10：15】太平洋酒吧 （08432） 續升近四成，破頂高見0.12元，成交35萬元。

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【10：11】宇華教育 （06169） 股價續跌逾8%，破底低見1.02元。宇華教育此前公布中期少賺36.1%至5.4億元人民幣。績後遭滙證唱淡，將評級由「買入」下調至「持有」，目標價大削66%至1.35元。

【10：08】體育用品股向下，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別跌逾3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【10：04】新銳醫藥 （06108） 跌25%，低見0.72元，成交1300萬元，暫為跌幅最大個股。

【10：00】三桶油續個別發展，中石油 （00857） 逆市升1%；中海油 （00883） 跌0.7%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：52】港股跌近200點，報20906點，跌195點；科指跌2.3%，報4311點。美團 （03690） 領跌，股價跌逾4%，低見164.4元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：49】中國綠地博大綠澤 （01253） 乾升近2倍，破頂高見0.8元，僅涉4宗成交或3.8萬元。

【09：44】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見165.1元。

【09：41】聯儲局議息結果公布前，銀行股逆市造好，其中滙豐 （00005） 升逾2%觸51元；渣打 （02888） 升逾1%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 升約1%。

【09：39】港股早段跌約150點，低見20948點，科指跌1.6%，報4339點。

【09：38】京東健康 （06618） 遭京東 （09618） 創辦人劉強東減持，股價早段跌半成，低見47.35元。

【09：37】和黃醫藥 （00013） 續跌逾2%，股價早段破底低見20.5元。

【09：34】看通集團 （01059） 升五成，高見0.6元。看通公布以每股27.8仙配售4340.4萬股新股，集資約1150萬元，配售價較昨日收市價折讓14.5%。

【09：33】新確科技 （01063） 公布，代表其附屬公司新確數字資產科技準備根據框架要求，向證監會提交申請於香港經營虛擬資產交易平台牌照。新確科技升逾兩成，破頂高見0.74元。

【09：30】美團 （03690） 開市後跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：27】比亞迪 （01211） 逆市高開2%。比亞迪公布4月份新能源汽車銷量達10.6萬輛，按年增長3.1倍。

【電動車】比亞迪高開2% 4月新能源汽車銷量增3倍、混動車增速最快、按年增4.4倍

【09：25】京東健康 （06618） 跌逾1%；京東 （09618） 跌逾2%。聯交所披露，京東創辦人劉強東近日累沽884.04萬股京東健康，套現4.4億元。

【京東系】京東健康遭創辦人劉強東減持套現4.4億 上市近17個月首次沽貨

【09：21】恒生指數開報21025點，跌76點。恒生科技指數跌0.9%，報4370點。ATM 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%；滙豐 （00005） 逆市升2%。

【美團3690】美團開市跌近2% 紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

【09：13】期指開報21020點，升66點或0.3%。

【08：48】【滙豐回購】滙豐：8月底前回購最多10億美元股份

【08：45】恒指黑期升約54點，報21126點；道指期貨升38點，報33166點。

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57% 若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

【07：45】港股ADR收報21075點，跌25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.51元，較港收市價高0.71元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報377.79元，較港收市價低2.21元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.47元，較港收市價低1.83元或1.8%。

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【07：30】美股觀望聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，道指周二反覆造好，標指納指小幅上升。道指曾漲280點，收市升67點，報33128點；標指升20點，報4175點；納指升27點，報12563點。

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責任編輯︰梁浩碩