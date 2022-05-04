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【港股市況】恒生指收低開76點　ATM跌逾1%、滙豐逆市升2%（不斷更新）

股市 09:38 2022/05/04

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港股市況不斷更新

美股議息結果公布前向好，至於港股今早則低開逾70點。恒生指數開報21025點，跌76點。恒生科技指數跌0.9%，報4370點。ATM 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%；滙豐 （00005） 逆市升2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：38】京東健康 （06618） 遭京東 （09618） 創辦人劉強東減持，股價早段跌半成，低見47.35元。

【09：37】和黃醫藥 （00013） 續跌逾2%，股價早段破底低見20.5元。

【09：34】看通集團 （01059） 升五成，高見0.6元。看通公布以每股27.8仙配售4340.4萬股新股，集資約1150萬元，配售價較昨日收市價折讓14.5%。

【09：33】新確科技 （01063） 公布，代表其附屬公司新確數字資產科技準備根據框架要求，向證監會提交申請於香港經營虛擬資產交易平台牌照。新確科技升逾兩成，破頂高見0.74元。

【09：30】美團 （03690） 開市後跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：27】比亞迪 （01211） 逆市高開2%。比亞迪公布4月份新能源汽車銷量達10.6萬輛，按年增長3.1倍。

【電動車】比亞迪高開2%　4月新能源汽車銷量增3倍、混動車增速最快、按年增4.4倍

【09：25】京東健康 （06618） 跌逾1%；京東 （09618） 跌逾2%。聯交所披露，京東創辦人劉強東近日累沽884.04萬股京東健康，套現4.4億元。

【京東系】京東健康遭創辦人劉強東減持套現4.4億　上市近17個月首次沽貨

【09：21】恒生指數開報21025點，跌76點。恒生科技指數跌0.9%，報4370點。ATM 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%；滙豐 （00005） 逆市升2%。

【美團3690】美團開市跌近2%　紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

【09：13】期指開報21020點，升66點或0.3%。

【08：48】【滙豐回購】滙豐：8月底前回購最多10億美元股份

【08：45】恒指黑期升約54點，報21126點；道指期貨升38點，報33166點。

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57%　若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

【07：45】港股ADR收報21075點，跌25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.51元，較港收市價高0.71元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報377.79元，較港收市價低2.21元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.47元，較港收市價低1.83元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股觀望聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，道指周二反覆造好，標指納指小幅上升。道指曾漲280點，收市升67點，報33128點；標指升20點，報4175點；納指升27點，報12563點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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