【港股市況】恒指黑期升約54點　道指期貨升38點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股議息結果公布前向好，至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料輕微低開約25點，恒指料開報21075點。滙豐 （00005） ADR折合報50.51元，較港收市價高0.71元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報377.79元，較港收市價低2.21元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.47元，較港收市價低1.83元或1.8%。

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即市走勢︰

【08：48】【滙豐回購】滙豐：8月底前回購最多10億美元股份

【08：45】恒指黑期升約54點，報21126點；道指期貨升38點，報33166點。

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57% 若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

【07：45】港股ADR收報21075點，跌25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.51元，較港收市價高0.71元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報377.79元，較港收市價低2.21元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.47元，較港收市價低1.83元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股觀望聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，道指周二反覆造好，標指納指小幅上升。道指曾漲280點，收市升67點，報33128點；標指升20點，報4175點；納指升27點，報12563點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩