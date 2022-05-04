【美企業績】星巴克次季收入勝預期　惟中國封城及通脹等原因暫停予全年展望、股價盤後升5%

▲ 【美企業績】星巴克次季收入勝預期 惟中國封城及通脹等原因暫停予全年展望

咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks，美：SBUX）公布，受惠於美國市場強勁復甦，截至4月3日止第二財季收入按年升14.5%至76.4億元（美元‧下同），勝市場預期的76億元；盈利6.745億，去年同期利潤為6.594億元；每股經調整盈利59美仙，符合市場預期。

星巴克盤後升5%，報78.13美元。

集團次季全球同店銷售收入升7%，美國市場升12%，國際市場跌8%，中國市場因疫情封城而大挫23%。期內，集團新開店313間，總店舖數目達34,630間，而中國和美國兩地門店數目共佔61%比重，兩者分別達5,654間及15,544間。美國Starbucks Rewards獎賞計劃活躍會員按年升17%至2670萬名會員。

星巴克臨時行政總裁Howard Schultz表示，集團集中與合作伙伴發展美國核心業務，並加速開店增長速度，並成為長期新增長動力。

不過，集團因中國封城、通脹、員工及店舖投資，而暫停給予今年全年業績展望。

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編輯：姚卓然