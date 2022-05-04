▲ 【TWTR】馬斯克據報擬私有化Twitter後 最快三年內再將Twitter重新上市

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）據報計劃私有化收購Twitter（美︰TWTR）後，數年後再將Twitter重新上市。《華爾街日報》引述知情人士報道，馬斯克表示計劃收購Twitter後，最快三年內將Twitter進行招股上市。

馬斯克重新將Twitter上市的計劃，或有助向潛在投資者保證，他將迅速努力改善Twitter的業務營運及盈利能力。此前報道指，馬斯克接觸大型投資公司及富豪，冀尋求更多資金為收購Twitter集資，以減少他個人資金的投入，及用特斯拉股票抵押的保證金貸款。

另外，馬斯克於Twitter發帖文表示，Twitter對普通用戶永遠是免費，但可能會對商業和政府用戶收取輕微成本的費用。

馬斯克以440億美元私有化收購Twitter，預計將於年內完成，但須獲得Twitter股東及監管機構的批准。

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責任編輯︰梁浩碩