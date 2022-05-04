  • 24°C
香港時間 : 2022504日 (三) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】馬斯克據報擬私有化Twitter後　最快三年內再將Twitter重新上市

股市 08:34 2022/05/04

分享：

分享：

【TWTR】馬斯克據報擬私有化Twitter後　最快三年內再將Twitter重新上市

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）據報計劃私有化收購Twitter（美︰TWTR）後，數年後再將Twitter重新上市。《華爾街日報》引述知情人士報道，馬斯克表示計劃收購Twitter後，最快三年內將Twitter進行招股上市。

馬斯克重新將Twitter上市的計劃，或有助向潛在投資者保證，他將迅速努力改善Twitter的業務營運及盈利能力。此前報道指，馬斯克接觸大型投資公司及富豪，冀尋求更多資金為收購Twitter集資，以減少他個人資金的投入，及用特斯拉股票抵押的保證金貸款。

馬斯克傳接洽投資者　同為收購Twitter集資，詳情請看︰【下一頁】

另外，馬斯克於Twitter發帖文表示，Twitter對普通用戶永遠是免費，但可能會對商業和政府用戶收取輕微成本的費用。

馬斯克以440億美元私有化收購Twitter，預計將於年內完成，但須獲得Twitter股東及監管機構的批准。

【TSLA】馬斯克三日累沽85億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

【TWTR】Twitter董事會接納馬斯克3432億元收購建議　提購價幾無水位

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 私有化 Tesla Twitter

上一篇文章

【滙豐回購】滙豐：8月底前回購最多10億美元股份

下一篇文章

【美企業績】星巴克次季收入勝預期　惟中國封城及通脹等原因暫停予全年展望、股價盤後升5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【美股收市】聚焦議息道指升67點 長債息一度再越3厘
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示　「有些事大家誤以為不會停下來」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款