【中美角力】滴滴出行遭美國SEC調查IPO上市事宜　盤後股價再跌7%、公司：難料調查時間和結果

▲ 【中美角力】滴滴出行遭美國SEC調查去年IPO上市事宜 公司：將配合調查、目前未能估計所須時間及結果

中國網約車平台滴滴出行（美：DIDI）於去年6月在美國上市，惟不足一周因內地數據監管將應用程式下架。滴滴出行年報披露，美國證交會SEC正調查就集團去年首次上市發行（IPO）一事，集中於集團上市過程，並有關符合中國監管和法規的事宜。滴滴出行表示，將配合SEC的調查，但目前未能估計調查所須的時間及結果。

滴滴出行去年以14美元招股價上市，至周二收市價只餘2.01美元，累跌86%，滴滴出行上市觸發內地監管後，中概股赴美上市大致停頓。

滴滴出行披露SEC正調查公司後，盤後股價再跌7%，報1.87美元。

滴滴出行去年12月宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市。公司股東將於5月23日股東大會表決美國退市議案。早前有傳滴滴出行擬以「介紹形式」在香港上市，不發行新股和集資。

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編輯：姚卓然