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【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57%　若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

股市 07:41 2022/05/04

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【業績｜餐飲股】百勝中國首季淨利潤按年跌57%　若疫情未顯著改善、預計第二季度將錄經營虧損

百勝中國 （09987） 公布首季未經審核的財務業績。百勝中國表示，Omicron變種病毒對公司第一季度的經營帶來重大波動，並持續對第二季度造成嚴重影響。百勝中國季度淨利潤為1億美元，按年下跌57%，經調整淨利潤為1.02億美元，跌56%，每股攤薄盈利為0.23美元，派息0.12美元。

總收入爲 26.7 億美元，按年增加4%。系統銷售額較去年同期下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降4%和1%。同店銷售額按年下降8%，其中肯德基和必勝客分別下降9%和5%。

百勝中國表示，1、2月份合計同店銷售額按年跌約4%，但按季有所改善。3月份因疫情迅速惡化，同店銷售額按年跌逾兩成。4月份因疫情持續惡化，預估按年下降逾兩成。

經營利潤1.91億美元，符合3月發布的業務動態更新中的預期。然而，只能緩解新冠疫情對業務造成的部分影響，因此3月份出現了經營虧損。

百勝中國指，若新冠肺炎疫情未能於5月和6月得到顯著改善，預計第二季度將錄得經營虧損，主要原因是疫情惡化導致銷售額大幅下降，第二季度銷售和利潤率較低的季節性造成同店銷售下降的影響更加顯著，以及原材料價格、工資和電費成本的上漲。

期內共淨新增329家門店，截至3月31日，門店總數達到12,117家。

【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理　將於5月1日生效

【中國疫情】全國單日感染破5000　百勝中國3月上旬同店銷售跌兩成、近兩日股價跌兩成

責任編輯︰梁浩碩

港股 百勝中國－S（09987）

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