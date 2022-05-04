【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期

市場觀望美國聯儲局今晚公布議息結果，利率期貨市場接近百分之100預期加息0.5厘，加到1厘至0.75厘區間，年底將有四成機會加息到3.25至3厘區間。

美國10年期債息尾市回升至2.97厘，美股觀望，道指收市報33128點，升67點；納指收報12563點，升27點；標普500指數收報4175點，升20點。

AMD業績超預期 收入增7成盈利倍升

美國再有科技股公布優秀業績，芯片股ADR首季業績超預期，收入59億美元，按年增長七成，經調整每股盈利增長1.2倍，刺激盤後股價大升。

AMD表示，儘管PC市場有放緩，但重點發展高端、遊戲及商業部份，仍看到強勁的增長機會，並預期將繼續獲得整體市場份額。

市場對遊戲機playstation 5、Xbox One及電腦遊戲手提遊戲機Steam Deck的需求，刺激芯片業務增長。

恒指夜期升47點 滙豐ADR重上50關

恒指夜期升47點，聯儲局加息前，滙豐 （00005） ADR重上50關，較港收市價高百份之一；科技股ADR偏軟，阿里巴巴 （09988） 美股較港低百分之二。