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【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘

股市 06:45 2022/05/04

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美國瘋狂加息周期展開，本港高息產品陸續出台，先有2.5厘息的政府綠債，綠債將於本周五截止認購，另有高息港元定存，雖然銀行各有條款，1年期港元定存最高2.1厘，半年定存息高見1.5厘，目前港元1年期拆息處2.14厘水平，半年期港元拆息亦處1.24厘，在聯滙制度下，美國加息，港息亦趨升；美元1年拆息處2.63厘，半年拆息1.91厘，觀望美元拆息走勢，可方便部署敍造定存策略。

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