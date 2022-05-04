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【消費優惠】堂食5月5日起放寬至8人一枱　新地12大商場母親節訂檯查詢理想 一文看清消費優惠

理財智慧 02:12 2022/05/04

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本港疫情回穩，社交距離措拖亦逐步放寬，剛過去一連3日的五一長假期，市民普遍外出消費意慾回升，以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）人流及營銷額表現理想。同時，港府於周二（3日）宣布5月5日起堂食更放寬至八人一枱，市民更紛紛向以上12大商場查詢母親節大餐訂檯情況及入手母親節禮物。

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剛過去一連3日的五一長假期，以上12大新地商場人流及營銷額表現理想，加上商場特別聯手推出晚上5時後【GIFT me 5】特別優惠活動，大送逾500萬獎賞，為商戶帶來人流，提高生意額，營業額大升10%。

【東鐵線過海段】東鐵線過海段提前本月15日通車 紅磡站坐車到金鐘站只需7分鐘 會展站9日舉行開放日，詳見【下一頁

為迎接母親節長週末、配合政合放寬堂食至8人一枱，12大商場亦即時加碼推廣費，新增主題活動、連串優惠及禮物換領，據商戶透露，市民更紛紛查詢母親節大餐訂檯情況及入手母親節禮物，預計母親節及佛誕長週末營業額將較上周（五一長週末）再額外上升多15%。

【iM會客室】5月「理財月」「強積金全面睇」，詳見【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯


新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「本週末的母親節是晚市重開後首個節日，加上食肆將放寬至八人一枱，並連同佛誕假期形成長周末，預料市民將更踴躍外出用餐慶祝母親節，並開始忙於選購心水禮物送給母親，相信這週末以珠寶金飾、家電廚具及食肆最為受惠，整體營業額預料較上周營業額再升15%。此外，商場亦積極推出主題禮品換領、折扣優惠、打卡位及工作坊等，節日氣氛將一直持續至佛誕假期後。」

【母親節】沙田新城市推「JUST BUY WEEKS」感謝祭 一文看清4大優惠，詳見【下一頁

新地12大商場為母親節加碼推廣費，新增主題活動、優惠及禮物換領：

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除了晚市堂食重開之外，戲院重啟亦為商場帶來生意及人流增長，當中北角匯在戲院重開當日旋即與旗下商戶ACX Cinemas聯手【睇戲．消費．4連賞】優惠，ACX Cinemas在過去五一連假期間整體生意好轉，大熱電影票房報捷，平均入座率高達四成及滿座（五成）；隨著政府宣布5月19日起第二階段放寬防疫措施，戲院入座率可由五成放寬至八成半，並且有條件下院內可以飲食，預料電影票房將進一步受惠；加上晚市堂食亦將由晚上10時延長至午夜12時，各項【GIFT me 5】晚市堂食優惠將繼續受到市民歡迎，整個五月營業額較上年同期進一步上升達10%。

【消費優惠】The Club推「閃購抵買祭」多款產品低至3折 更有每日限定快閃激賞優惠，詳見【下一頁


新地12大商場於母親節期間推出連串優惠及活動。當中北角匯「春夏花藝Gallery」以【花療の旅】為主題，為媽媽們打造4大粉系療癒打卡位，並與商戶合作推出粉紅主題【好禮換領】，送上粉紅咖啡、粉紅雞尾酒與粉色小家電等。

此外，The Point會員在各商場消費滿指定金額，亦可換領各項精選禮遇作為母親節禮物，如東港城可換領SABON皇牌潤手霜及沐浴油、南北行澳洲一口鮑魚；上水廣場為一眾母親獻上Fresh玫瑰花瓣肌入門套裝、Laneige皇牌補濕睡眠面膜套裝等。 

 

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記者：陳詠妍

 

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