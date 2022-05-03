【中國經濟】惠譽調低中國經濟增長預測　由4.8%降至4.3%

評級機構惠譽將其對中國今年GDP增長的預測，從4.8%下調至4.3%。同時，建基於政府將在明年逐步淘汰「動態清零」政策，該機構將明年中國經濟增長預測從5.1%，略微上調至5.2%。

惠譽指，內地新冠肺炎個案感染似乎從4月中旬的高點下降，而且政治局已表示希望改善大流行病控制和經濟發展之間的協調。然而，惠譽仍預計今年第二季度的GDP將出現季度收縮，然後在今年下半年產出將恢復。

惠譽又指，若遏制措施不能迅速控制新疫情，或者當局推遲放寬限制措施，該機構的預測仍有下行風險。

內地政府仍致力於實現中國今年5.5%左右的GDP增長目標，惠譽認為，從目前的趨勢來看，此目標似乎不太可能實現。惠譽預計，基礎設施投資將在未來幾個季度加速，又指今年地方政府特別債的發行是前置性的，若與大流行病有關的限制得到緩解，這應支持今年下半年相關支出的增加。

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