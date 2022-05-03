【意外保險】AXA推全港首創共享意外保單　最多10名橫跨三代家庭成員可共享保額

▲ AXA推全港首創共享保單，最多10名橫跨三代家庭成員可共享保額。

AXA安盛宣佈推出本港首創以單一保單為橫跨三的家庭成員提供保障的意外保險計劃「卓越」豐盛守護樂，讓同一家庭內的受保人士以低至2.4元的每日保費得到共享保障。

安盛指出，「卓越」豐盛守護樂是市場首創共享保障方案，讓最多10名橫跨三代的家庭成員可共享同一保障限額。受保家庭成員在全數限額用完之前皆可得到賠償。若受保人不幸意外身亡或永久傷殘，可獲高達200萬元賠償。

另外，「卓越」豐盛守護樂亦為擁有多於一名子女的家庭提供額外優惠，透過共享保障方案，客戶只需繳付一名子女的保費，家中其他子女亦能在單一保單下免費得到保障。子女如為未婚全日制學生，其涵蓋年齡高達23歲。

在該計劃下，子女及長者均可獲得雙倍每日住院現金津貼及私家看護津貼。計劃亦同時為受保長者提供最高4萬元賠償額的額外骨折保障。

計劃接受的首次投保年齡由6個月至高達80歲，續保不設年齡限制。若客戶仍希望獲得個人化保障和享用個人保障限額，則可選擇個人保障方案。現凡於網上投保上述計劃，可享高達25%保費折扣。

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