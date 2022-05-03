【美股焦點】Burger King母企Restaurant Brands績佳　惟股價高開後倒跌逾2%

▲ Burger King母企Restaurant Brands績佳，惟股價高開後倒跌。

Burger King母企Restaurant Brands（QSR）公佈季績，期內經調整每股盈利64仙（美元，下同），略高於預期的63仙；集團期內收入14.5億元，亦高於預期的14.1億元。

Restaurant Brands股價早段高開逾2%後倒跌。截至本港時間晚上10時20分，跌2.4%報55.59元。

Restaurant Brands季內業績受惠Burger King於美國以外地區同店銷售增長20.1%，但在Burger King美國業績平平拖累下，Burger King上季全球整體同店銷售僅升10.3%。

對於Burger King終止在俄羅斯的營運，Restaurant Brands稱對季內業績影響可量度且不重大，前者僅貢獻集團去年0.6%收入，對上季集團經調整後EBITDA影響僅約1200萬元。

至於集團旗下另一連鎖餐廳Tim Hortons，季內同店銷售增長8.4%，其從疫情復甦需時較集團旗下其他餐廳更長，但扭轉了去年同期同店銷售收縮2.3%的形勢。另外，Tim Hortons在加拿大市場表現亮麗，期內錄雙位數盈利增長。

更多美股新聞

相關文章:

【美股焦點】摩通：美股負面情緒已極大 距離反彈日子或不遠

【美股焦點】英國石油首季錄得巨額虧損 退出俄羅斯油企Rosneft持股減值255億美元 經調整業績遠勝預期

【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示 「有些事大家誤以為不會停下來」