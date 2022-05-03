【轉數快】轉數快今年新增65萬個登記 累計1026萬個帳戶

▲ 4月份轉數快按月再增逾15萬個新登記，累計帳戶突破1026萬新關。

銀行快速支付系統、轉數快（FPS）又有最新數據，據香港銀行同業結算公司的統計，截至今年4月底止，累計共錄得逾1026萬個帳戶登記，相比3月底逾1010萬個帳戶，按月驟增逾15.8萬個戶口，再創新高。

市料暑假後轉數快的上客量再爆升，因電子消費券將新增兩大儲值支付工具，分別為中銀香港 （02388） 旗下BoC Pay，以及滙豐（HSBC）的PayMe，料兩大龍頭屆時以更多優惠吸引商戶加入，再帶旺電子錢包。

政府派電子消費券 料帶旺電子錢包

此外，若以去年底轉數快有962萬個戶口計，今年首4個月轉數快累計增加逾64.6萬個新戶口，以幅度計，增加6.7%。

另方面，金管局總裁余偉文早前在《匯思》撰文指，未來轉數快應用會進一步擴闊。余偉文以轉數快為例，3月平均每日處理的即時交易已達到83.1萬宗，涉及金額63億元及2億元人民幣。未來，轉數快的應用還會進一步擴闊，繼續為香港的零售支付寫下新一章。

余偉文表示，銀行走在金融科技的前沿，為客戶提供便捷的數碼銀行服務，市民樂於使用，銀行自然亦有更大的誘因投資開發和完善數碼渠道上的新產品，兩者互動，形成良性循環，正好符合當局推動銀行服務數碼化的目的。不過，他強調，無論是哪種渠道，銀行消費者保障是金管局絕不鬆懈的重要一環。

余偉文認為，銀行消費者保障是一項持續和重要的工作。未來的重點包括針對一些新服務模式制訂保障措施；亦已經與業界展開新一輪的《銀行營運守則》檢討工作，就數碼銀行服務包括訊息披露、客戶財務管理、以至爭議處理等多方面，進一步保障消費者，確保措施與最新國際趨勢和最佳做法一致。

那邊廂，專家料下半年轉數快的新登記有望再闖新高，畢竟財政司司長陳茂波剛公布，暑假再向620多萬名市民，派第2期電子消費券5000元。憧憬新加入戰團者，爭相以獎賞回贈利誘商戶加入，冀搶攻涉資逾300多億元的零售商機。

金管局自2018年9月推出轉數快，及至今年首季登記戶口已闖千萬大關，尤其是去年FPS的登記帳戶及用量俱急升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪