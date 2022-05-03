【金管局調查】首季75%受訪中小企指　銀行貸款批核取態較半年前「沒有分別」或「較容易」

▲ 金管局調查顯示，首季75%受訪中小企指，銀行貸款批核取態較半年前「沒有分別」或「較容易」。

金管局公布2022年第1季「中小企貸款狀況調查」結果。關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，75%受訪者認為銀行在2022年第1季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為87%。25%中小企認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果為13%。

在已獲批貸款的受訪者中，92%表示銀行在2022年第1季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為95%。8%受訪者表示銀行在2022年第1季對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為5%。

6%受訪者曾於首季向銀行申請新貸款

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。6%受訪者表示曾於2022年第1季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，前一季的結果為92%，表示申請不成功的受訪者佔13%，前一季的結果為8%。

金管局指，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的24%及6%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。

金管局委託香港生產力促進局由2016年第3季起進行是項調查。調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企。調查結果有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀況。

相關文章:

金管局公布2021年第1季中小企貸款狀況 70%中小企對銀行貸款批核取態表示「較容易」