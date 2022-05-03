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大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股

股樓投資 22:26 2022/05/03

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大摩指出剛舉行的中央政治局會議，在提振經濟一環放出正面訊號。首先在科技產業上，要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，意味平台型科技企業或已完成監管，減少監管對股市的不確定性。在樓市方面，會議首次明確提及優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。代表開發商在資金鏈改善下，有望降低違約風險。

【長和系】長實旗下和黃地產證實競投 廣州白雲區地皮   詳情請看【下一頁

預期拉動基建投資將成提振經濟的措施之一，大摩亦推薦30隻基建投資主題受惠股。同時，該行亦關注內地維持嚴格防疫措施的情況下，供應鏈會否實現持續性復甦， 以及繼續放鬆貨幣政策。此外，該行亦關注美聯儲局啟動加息步伐，以及地域政治局勢。

大摩推薦基建投資受惠股一覽：

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大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國中鐵（00390） 港股

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