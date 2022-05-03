【虛擬銀行】富融銀行加推優惠　邀好友申請Tesla貸款送現金獎賞、邀請碼開戶送現金券

▲ 富融銀行加推優惠，包括邀好友申請Tesla貸款送現金獎賞、邀請碼開戶送現金券。

富融銀行Fusion Bank響應消費活動逐步復常加推優惠，包括「邀好友申請Tesla 專享貸款」、「富融夏日網購二重賞」等。

即日起至7月31日，富融客戶邀請好友申請Tesla專享貸款，好友成功開戶並登記Tesla專享貸款資格，被邀請的好友可獲9折Tesla貸款減息券，使用券後可享實際年利率一口價3.48%。每位邀請人每月最多可獲成功邀請20個好友，其中成功邀請的前3位好友，邀請人獲每位200元獎賞；其後的第4位至20位好友，邀請人獲每位300元獎賞，即每月最高可獲5700元獎賞。

另外，即日起到5月31日，於Tesla香港門店或官方網站訂購了任何一款型號的Tesla車輛，經Tesla確認並經Fusion Bank核實申請資格後，即可參與Tesla專享貸款活動，享3.88%實際年利率。推廣期內更可享高達3330元現金回贈，包括成功登記成為TESLA貸款資格用戶可享50元現金回贈、成功開通Tesla貸款額度可享400元現金回贈，以及提取指定貸款金額可享高達2880元現金回贈。

邀請碼開戶送Price網購150元電子現金券

即日起至5月31日，以專屬邀請碼 「PRICE」首次成功開立富融銀行戶口，即可獲得Price網購150元電子現金券，可於Price.com.hk網購平台使用。使用WeChat Pay HK於Price.com.hk消費，更可賺取消費金額10%WeFun微積分回贈（包括使用新一輪消費券計劃並通過WeChat Pay HK完成交易可以獲得微積分）。 於推廣期内，客戶可以1兌1形式兌換現金存入富融銀行賬戶。



富融又同時推出「富融港幣兌換外幣現金獎賞」，即日起到6月30日，由港幣兌換至美金或者人民幣，每兌換港幣10萬元可享80元現金獎賞。外幣兌換愈多，現金獎賞愈多，每位客戶最多可獲港幣3280元現金獎賞。

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