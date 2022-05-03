【東鐵線過海段】東鐵線過海段提前本月15日通車 紅磡站坐車到金鐘站只需7分鐘 會展站9日舉行開放日

原訂於今年6至7月通車的港鐵東鐵線過海段，提早於本月15日通車，成為香港第四條過海鐵路，以上過海段通車後，由紅磡站至金鐘站的乘車時間將由19分鐘大幅縮減至7分鐘。

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運輸及房屋局局長陳帆周二（3日）宣布，港鐵東鐵線過海段本月15日開通，位於灣仔北、新建的會展站，以及紅磡站和金鐘站擴建部分同時投入服務。

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東鐵綫將由現時的紅磡終點站延伸至金鐘作新終點站，途經新建於灣仔北的會展站。東鐵線伸延過海後，全綫將會長約46公里，共有16個車站，並中有4個轉線站（大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站），可以連接現有港鐵5條鐵路線，包括屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。

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陳帆會見傳媒時表示，東鐵線過海段開通後，市民可直接以鐵路往來新界東北與港島，無須轉車，紅磡站至金鐘站的乘車時間將由19分鐘縮減至7分鐘，為市民提供更便捷的旅程。

他說，整條東鐵線將直接貫通新界東北、九龍中和港島，市民可在東鐵線沿線的大圍站、九龍塘站、紅磡站和金鐘站，轉乘屯馬線、觀塘線、荃灣線、港島線和南港島線，其中金鐘站會成為東鐵線、荃灣線、港島線和南港島線四線合一的超級轉車站。

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港鐵行政總裁金澤培說，東鐵綫過海段通車後，整條東鐵綫將會有16個車站，包括新建的會展站，會展站啟用後將會對推動商貿、會議展覽及旅遊發展擔當重要角色，港鐵未來一個多星期會就通車做好準備。

據港鐵資料，東鐵綫過海段通車後，乘客於紅磡站無需下車，可以直接過海。將來由會展站往金鐘站約需3分鐘；由金鐘站往九龍塘站，只須需約13分鐘。

因應東鐵線過海段開通，運輸署會加強會展站接駁鄰近地區的公共交通服務，也會密切監察東鐵線沿線的公共交通服務情況，按需要作出適當調整。

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東鐵綫過海段即將投入服務 ，港鐵公司將於通車前於會展站舉辦開放日，讓公眾可以率先參觀新車站及熟習車站設施。今次活動將透過以下兩個途徑免費派發入場券，先到先得，額滿即止。每券容許最多4人同時入場。

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記者：陳詠妍